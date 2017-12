Raikkonen pensa que ainda pode ser campeão

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, acredita que ainda tem plenas condições de vencer o Mundial de Fórmula 1, apesar de estar 15 pontos atrás dos pilotos da McLaren, o espanhol Fernando Alonso e o britânico Lewis Hamilton, com cinco corridas disputadas. Em declarações em seu site, Raikkonen afirmou que a vantagem da McLaren não é impossível de ser alcançada, levando em conta que ainda restam 12 GPs a serem disputados. "Nem a distância é tão grande nem minha posição, tão desesperada", disse o finlandês, quarto na classificação de pilotos depois dos dois homens da McLaren e do companheiro de Ferrari, o brasileiro Felipe Massa. "Os dois últimos resultados não foram bons para mim, mas sinto que ainda tenho plenas possibilidades de lutar pelo campeonato", acrescentou. Raikkonen, apelidado ´Iceman (o homem de gelo), acredita que a escuderia britânica tenha os mesmos problemas que ele teve nas últimas duas provas, quando somou apenas um ponto. "Duas boas corridas para nós e duas ruins para nossos adversários, e a situação mudaria totalmente", afirmou. Com relação ao Grande Prêmio do Canadá, que será disputado neste domingo em Montreal, o piloto afirmou que conseguir um bom resultado na sessão de classificação é importante, mas não essencial, pois existem ´um ou dois lugares´ onde é possível ultrapassar. Segundo o finlandês, vencedor da prova canadense em 2005 pela McLaren, o circuito requer um carro muito equilibrado e com freios não muito duros. "Nunca conduzi uma Ferrari em Montreal ou em Indianápolis, não posso dizer como se comportará o carro nestes circuitos", disse. No entanto, acrescentou que os bons resultados da Ferrari na América do Norte em edições anteriores são um dado muito promissor. "Uma coisa é certa: a McLaren não estará um minuto na frente de nós, como ocorreu em Mônaco", afirmou.