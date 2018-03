Raikkonen perderá 10 posições no grid O piloto finlandês Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) será punido com a perda de 10 posições no grid de largada para o GP de Bahrein de F-1, marcado para este domingo em Manama. A punição é conseqüência dos problemas ocorridos nos treinos livres desta sexta-feira. O motor do McLaren estourou e a equipe será obrigada a usar um motor novo nos treinos deste sábado. Pelo regulamento em vigor este ano, se a equipe fizer a substituição de motor deverá perder posições no grid. Atual vice-campeão mundial, Raikkonen ainda não marcou pontos na temporada.