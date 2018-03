Raikkonen pode impedir 3a vitória seguida de Massa na Turquia O campeão mundial da Fórmula 1 Kimi Raikkonen pode conquistar sua terceira vitória da temporada no domingo, destruindo o sonho do colega de equipe Felipe Massa de obter três vitórias seguidas no Grande Prêmio da Turquia. O brasileiro venceu nos últimos dois anos em Istambul, saindo da pole position --mas Raikkonen, vencedor com a McLaren no primeiro GP da Turquia, em 2005, tem se destacado. O finlandês está nove pontos à frente de Lewis Hamilton, da McLaren, depois de quatro corridas. Na Espanha, Raikkonen liderou desde o início. "Barcelona foi um fim de semana perfeito para mim e para a equipe", disse Raikkonen no site da Ferrari (www.ferrari.com). "Agora, queremos manter este ritmo e vamos nos esforçar bastante", completou. "A pole position ajudou muito e parece que começar à frente de todo mundo é uma condição necessária para vencer a corrida em Istambul também", afirmou. "Não vou mudar minha abordagem. É muito cedo para pensar em qualquer coisa além de uma vitória". Massa, que venceu em Bahrain, está 11 pontos atrás de Raikkonen e 1 ponto atrás de Robert Kubica, da BMW Sauber, terceiro na pole position. De todo modo, a Ferrari continua sendo a favorita e os adversários da McLaren sabem disso: "Não brilhamos muito aqui no passado e dessa vez também não somos referência", disse o vice-presidente da Mercedes, Norbert Haug, em uma apresentação da equipe. "A equipe quer marcar quantos pontos for possível, mas, depois de três vitórias consecutivas, a Ferrari obviamente é a favorita". O brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, vai bater um recorde na Fórmula 1, ao fazer sua 257a corrida, uma a mais que o italiano Riccardo Patrese entre 1977 e 1993. "Ficarei um pouco triste, é claro", disse Patrese ao site www.autosport.com. "Eu gostava de deter o recorde, mas recordes estão aí para ser quebrados. E a única coisa que eu posso dizer ao Rubens é parabéns por ter feito isso".