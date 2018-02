Raikkonen pode ter problemas em Xangai A ultrapassagem de Kimi Raikkonen, da McLaren, em Giancarlo Fisichella, da Renault, na última volta, para vencer o GP do Japão, domingo, está atravessada na garganta de alguns dirigentes do time francês, como Pat Symonds, diretor de engenharia. ?Kimi submeteu seu motor a uma dura prova em Suzuka. Pode ser que ele enfrente problemas na corrida de Xangai, domingo?, afirmou. Pela quarta vez no ano, o finlandês substituiu o motor da McLaren durante os treinos. O motor que utilizará no GP da China, último do Mundial, será o mesmo das desgastantes 53 voltas de Suzuka. Raikkonen realizou um dos trabalhos mais espetaculares da F-1 e venceu a prova depois de largar em 17.º. Já Fernando Alonso, 3.º no Japão, e Fisichella, terão motores novos em Xangai. Cada motor deve ser usado em duas etapas. A Renault, com 176 pontos, e a McLaren, 174 disputam o título de construtores.