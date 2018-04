Raikkonen prevê dificuldade com os carros da McLaren

"Foi um dos meus melhores treinos do ano e espero que amanhã as coisas possam sair ainda melhor. Estou satisfeito com o resultado. O carro ainda não está perfeito ainda, mas está muito bom", disse o piloto da Ferrari, confiante.

No entanto, Raikkonen está preocupado com os carros da McLaren, que voltaram a mostrar bom desempenho neste sábado. Além de Hamilton na ponta, a equipe inglesa contará com Heikki Kovalainen na quarta colocação, logo atrás de Raikkonen.

"Podemos superar a Force India, mas a McLaren provavelmente não", admitiu o piloto da Ferrari. "Sei que não será fácil conquistar muitas posições como aconteceu na Bélgica, porque haverá outros carros com o KERS perto de mim. Mas, se tudo der certo, poderemos brigar por uma posição no pódio", disse, conformado.