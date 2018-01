Raikkonen recebe multa de trânsito Acostumado a pilotar a McLaren a 300 km/h nas pistas da Fórmula 1, o finlandês Kimi Raikkonen terá que pagar uma multa de trânsito em seu país. Mas não foi por excesso de velocidade - ele foi condenado por dirigir um pequeno caminhão sem a licença devida. O valor da punição é de 30 mil euros, cerca de US$ 40 mil. Na Finlândia, as multas de trânsito são calculadas com base no salário do infrator. Para punir Raikkonen, as autoridades consideraram que, na época, ele recebia 150 mil euros mensais da McLaren. Raikkonen cometeu a infração em fevereiro de 2004, quando transportava três motos em um veículo e foi parado pela polícia numa estrada finlandesa. Ele recorreu da multa imposta, mas a Justiça determinou nesta semana o pagamento da penalidade.