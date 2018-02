Raikkonen reencontra Hamilton e Alonso em premiação da FIA

Principais estrelas e protagonistas do título da Fórmula 1 até a derradeira etapa, em Interlagos, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton voltaram a se encontrar publicamente neste sábado, na festa de premiação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). No evento, o finlandês da Ferrari recebeu o seu troféu pelo título deste ano, assim como o francês Sebastien Loeb, campeão do Mundial de Rali. No evento em Montecarlo, Mônaco, chamado de FIA Gala, estiveram presentes figuras importantes do mundo da velocidade, como o francês Jean Todt, ex-diretor geral da Ferrari, e Bernie Ecclestone, principal dirigente da Fórmula 1. Acompanhado da mulher, a modelo Jenni Dahlman, Raikkonen dedicou, mais uma vez, o título deste ano à Ferrari. "Estou muito feliz por estar aqui e receber este troféu de campeão. Foi uma satisfação muito grande para mim conquistar o título. Agradeço à equipe Ferrari e aos meus familiares." 'Bola da vez' no mercado de pilotos da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, terceiro no campeonato de 2007 com a McLaren, não quis falar sobre o seu futuro na categoria.