Raikkonen roda em seu primeiro treino O piloto finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), rodou em sua primeira sessão de treinos livres do GP do Brasil de F-1. O finlandês, que lidera o Mundial, foi o primeiro a deixar os boxes e, ao entrar na curva quatro, rodopiou na pista molhada pela chuva. Raikkonen teve de voltar aos boxes a pé. Antes de iniciar os treinos livres a chuva diminuiu um pouco, mas a pista permaneceu molhada, obrigando os pilotos a sairem para os treinos com pneus especiais. Os testes terminam ao meio-dia. Entre 14h e 15h, será realizada a primeira sessão de treinos pré-classificatórios.