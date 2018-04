Raikkonen se diz 'feliz' com terceiro lugar em Valência

"Estou feliz com o resultado", admitiu Raikkonen, que já tinha sido terceiro em Monaco. "Já na sexta-feira vimos que o carro estava bastante competitivo e por isso pensamos que poderíamos lutar pelo pódio", explicou o campeão de 2007, que largou em sexto na corrida deste domingo. "Agora vamos para Spa, uma pista que eu gosto muito", disse, já projetando o GP da Bélgica, na próxima semana.

Para Raikkonen, a Ferrari ainda tem condições de brigar pelas primeiras posições nas últimas corridas do ano. "Neste momento da temporada, se fizermos tudo certo, podemos mirar o pódio. E se algo acontecer com aqueles à nossa frente, podemos fazer ainda melhor", afirmou o finlandês. "Temos que fazer tudo que pudermos para assegurar o terceiro lugar no Mundial de construtores."

Ainda sem vencer em 2009, a Ferrari é a terceira melhor equipe da temporada, com 46 pontos. No entanto, a McLaren vem logo atrás, somando 41, impulsionada pelo segundo lugar do inglês Lewis Hamilton e pela quarta posição do finlandês Heikki Kovalainen neste domingo. No topo, Brawn GP e Red Bull brigam pelo título dos construtores.