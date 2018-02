Raikkonen será o primeiro a andar com a nova Ferrari

A Ferrari já escolheu qual de seus pilotos será o primeiro a andar com o carro para temporada de 2008 da Fórmula 1. A honra foi concedida ao atual campeão Kimi Raikkonen, companheiro de equipe do brasileiro Felipe Massa. O carro irá para a pista no dia 7 de janeiro, um dia após a festa de lançamento. Com manda a tradição, o teste será realizado na pista particular da Ferrari, em Maranello, construída ao lado da fábrica italiana. Se Raikkonen irá conhecer o novo modelo dia 7, Massa ainda não tem data definida para andar no monoposto. Por coincidência, a Ferrari irá para a pista no mesmo dia em que a McLaren irá lançar o seu carro para 2008, em Stuttgart (Alemanha). Assim como o time italiano, a equipe anglo-germânica andará no dia seguinte, no primeiro de três dias de testes em Jerez de la Frontera, na Espanha.