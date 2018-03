Raikkonen sofre acidente nos testes O piloto que a Ferrari parece desejar, Kimi Raikkonen, por pouco não se fere com gravidade hoje nos testes na Inglaterra. Na veloz seqüência de curvas Becketts-Chapel, Raikkonen encontrou pela frente a Jordan de Ricardo Zonta, em velocidade reduzida. A Sauber do finlandês saiu rodando e bateu na proteção de pneus com violência. "Houve um mal-entendido entre nós, sobre qual lado da pista passar. Às vezes acontece", disse Raikkonen, que feriu uma das mãos. Ele ficou com o terceiro tempo, 1min24s744, enquanto Olivier Panis, BAR, foi o mais rápido, 1min23s591. Em Valência, Mika Hakkinen, McLaren, registrou o melhor tempo, 1min13s49. O diretor-técnico da Mercedes, sócia da McLaren, definiu como "loucura" o rumor de que Hakkinen vai abandonar as pistas no fim do campeonato.