Raikkonen sonha com ida para Ferrari Kimi Raikkonen, o jovem finlandês de 21 anos, afirmou de forma surpreendente: "Estou convencido de que um dia pilotarei para a Ferrari." A declaração é parte de uma entrevista publicada pelo semanal inglês ?Motoring News?. Tendo disputado apenas 23 corridas de carro na carreira, o piloto da Sauber tem sido a sensação da temporada da Fórmula 1: já marcou pontos em três etapas do Mundial. Foi sexto na sua estréia na F1, na Austrália, e quarto na Áustria e no Canadá. Comenta-se no paddock dos circuitos da F1 que Raikkonen deverá ser o substituto do brasileiro Rubens Barrichello na temporada de 2003.