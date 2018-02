Raikkonen supera Renault nos treinos em Valência O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, fez o melhor tempo desta sexta-feira no circuito espanhol da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo (Cheste), na última sessão de treinos da Fórmula 1 nesta semana. Ele marcou 1m09s987 na melhor de suas 81 voltas. Raikkonen conseguiu abrir quase um segundo de vantagem sobre a Renault do italiano Giancarlo Fisichella, que marcou o tempo de 1m10s921. Em terceiro lugar ficou outro carro da Renault, com o piloto de testes Heikki Kovalainen, que fez o tempo de 1m11s071. O único acidente do dia aconteceu com o português Thiago Monteiro (Midland). Novos treinamentos serão feitos no circuito de Cheste, no período de 27 de fevereiro a 2 de março - participarão as equipes da Ferrari, McLaren, Renault e Williams. Veja a classificação dos treinos em Valência: 1.º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m09s987 (81 voltas) 2.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1m10s921 (83) 3.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1m11s071 (161) 4.º David Coulthard (ING/Red Bull) - 1m11s076 (34) 5.º Pedro dela Rosa (ESP/McLaren) - 1m11s245 (113) 6.º Adrian Sutil (ALE/Midland) - 1m13s027 (73) 7.º Thiago Monteiro (POR/Midland) - 1m13s815 (93)