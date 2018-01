Raikkonen vence e Rubinho chega em 3º O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, venceu neste domingo o GP do Canadá de Fórmula 1, em Montreal. E a Ferrari mostrou que ainda está viva, ao colocar seus dois pilotos no pódio: o alemão Michael Schumacher ficou em segundo lugar e o brasileiro Rubens Barrichello terminou em terceiro. A vitória de Raikkonen, a sua terceira na temporada, esquentou a luta pelo título da Fórmula 1. Ele chegou aos 37 pontos, diminuindo a diferença para o espanhol Fernando Alonso (Renault), que não completou a prova deste domingo e segue na liderança com 59 pontos. Apesar do segundo lugar no Canadá, Schumacher ainda está longe da briga pelo título da temporada, que seria o 8º de sua carreira na Fórmula 1. Ele chegou aos 24 pontos no campeonato. Rubinho fez uma prova de recuperação. Por causa dos problemas de sua Ferrari no treino de classificação de sábado, ele foi obrigado a largar dos boxes, em último lugar. Mas foi ultrapassando os rivais e, com o abandono de alguns pilotos, terminou na terceira posição. Felipe Massa também teve grande participação. O piloto brasileiro da Sauber sofreu forte pressão do australiano Mark Webber, da Williams, mas garantiu o quarto lugar. Emocionante - Foi uma corrida cheia de alternativas. Logo na largada, Giancarlo Fisichella ultrapassou Alonso, Schumacher e o pole Jenson Button para assumir a ponta. Mas a Renault do piloto italiano teve problemas e ele abandonou a prova na 33ª volta. Depois, foi a vez de Alonso liderar, até a 39ª volta, quando ele bateu e também deixou a corrida. O colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren, assumiu a ponta na seqüência, mas acabou desclassificado pouco tempo depois por não ter respeitado a luz vermelha na saída dos boxes. Com isso, Raikkonen assumiu a liderança e não largou mais a ponta até receber a bandeirada. Schumacher ainda tentou brigar pela vitória, mas terminou em segundo lugar. E Rubinho foi favorecido pelo problema na Toyota do italiano Jarno Trulli, quando faltavam 9 voltas para o final, e conseguiu subir ao pódio. A próxima etapa da temporada de Fórmula 1, a 9ª das 19 previstas, acontece já no próximo domingo. É o GP dos Estados Unidos, em Indianápolis. Confira a classificação final da prova: 1º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1h32m09s290 2º Michael Schumacher (Ferrari) - a 1s137 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 40s483 4º Felipe Massa (Sauber) - a 55s139 5º Mark Webber (Williams) - a 55s779 6º Ralf Schumacher (Toyota) - a 1 volta 7º David Coulthard (Red Bull) - a 1 volta 8º Christian Klien (Red Bull) - a 1 volta 9º Jacques Villeneuve (Sauber) - a 1 volta 10º Tiago Monteiro (Jordan) - a 3 voltas 11º Christijan Albers (Minardi) - a 3 voltas