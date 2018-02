Raikkonen vence GP do Japão de Fórmula 1 O finlandês Kimi Raikkonen, venceu, neste domingo, o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, no circuito de Suzuka. Giancarlo Fisichella e Fernando Alonso completaram o pódio. Raikkonen, que largou na 17.ª posição e fez uma corrida de recuperação, conquistou a vitória na última volta, com uma bonita ultrapassagem sobre Giancarlo Fisichella. O campeão mundial Fernando Alonso chegou em terceiro, após largar em 16.º lugar. Com o resultado, a Renault passa a liderar o Mundial de Construtores, dois pontos à frente da McLaren-Mercedes (176 a 174), cujo piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, não terminou a prova após sofrer um acidente na primeira volta. O Mundial de Fórmula 1 termina no próximo domingo, com o Grande Prêmio da China, no circuito de Shanghai. Classificação final: 1. Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) en 1H29:02.212 2. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) a 1.633 3. Fernando Alonso (ESP/Renault) a 17.456 4. Mark Webber (AUS/Williams-BMW) a 22.274 5. Jenson Button (GBR/BAR-Honda) a 29.507 6. David Coulthard (GBR/Red Bull) a 31.601 7. Michael Schumacher (ALE/Ferrari) a 33.879 8. Ralf Schumacher (ALE/Toyota) a 49.548 9. Christian Klien (AUT/Red Bull) a 51.925 10. Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) a 57.509 11. Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas) a 58.221 12. Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) a 1:00.623 13. Takuma Sato (JPN/BAR-Honda) a 1 volta 14. Tiago Monteiro (POR/Jordan) a 1 volta 15. Robert Doornbs (HOL/Minardi) a 2 voltas 16. Narain Karthikeyan (IND/Jordan) a 2 voltas 17. Christijan Albers (HOL/Minardi) a 4 voltas