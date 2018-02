Raikonnen faz a pole em Melbourne; Massa é 16.º Na sua estréia pela Ferrari, Kimi Raikkonen passou por cima dos rivais e conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. O finlandês cravou o tempo de 1min26s072, quatro décimos mais rápido que o espanhol Fernando Alonso, que também vai disputar sua primeira prova pela nova equipe, a McLaren. Um problema na caixa de câmbio de sua Ferrari tirou Felipe Massa da luta pela pole. O brasileiro nem sequer conseguiu completar uma volta rápida durante a segunda parte do treino e teve de se contentar com a 16.ª colocação. Massa já havia tido uma quebra na caixa de câmbio durante o terceiro treino livre, disputado horas antes da tomada de tempos oficial. Agora, ele provavelmente vai largar com pouca gasolina e terá que fazer uma prova de recuperação. O dia também foi ruim para Rubens Barrichello, eliminado logo na primeira parte da sessão - levou sua Honda apenas ao 17.º lugar, atrás, inclusive do companheiro de equipe, o inglês Jenson Button, que vai largar em 14.º. Confirmando os bons da pré-temporada, a BMW colocou o alemão Nick Heidfeld em terceiro lugar e o polonês Robert Kubica em quinto, atrás do inglês Lewis Hamilton, da McLaren. O Grande Prêmio da Austrália começa à meia-noite de sábado para domingo (horário de Brasília). Grid de largada: 1.º - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min26s072 2º - Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min26s493 3.º - Nick Heidfeld (ALE) - BMW - 1min26s556 4.º - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - 1min26s755 5.º - Robert Kubica (POL) - BMW - 1min27s347 6.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min27s634 7.º - Mark Webber (AUS) - Williams - 1min27s934 8.º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min28s404 9.º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min28s692 10.º - Takuma Sato(JAP) - Super Aguri - 1min28s871 11.º - Anthony Davidson (ING) - Super Aguri - 1min26s909 12.º - Nico Rosberg (ALE) - Williams - 1min26s914 13.º - Heikki Kovalainen (FIN) - Renault - 1min26s964 14.º - Jenson Button (ING) - Honda - 1min27s264 15.º - Alexander Wurz (AUT) - Williams - 1min27s393 16.º - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - sem tempo 17.º - Rubens Barrichello (BRA) - Honda - 1min27s679 18.º - Scott Speed (EUA) - Toro Rosso - 1min28s305 19.º - David Coulthard (ESC) - RBR - 1min28s579 20.º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Toro Rosso - 1min29s267 21.º - Adrian Sutil (ALE) - Spyker - 1min30s225 22.º - Christijan Albers (HOL) - Spyker - 1min31s932