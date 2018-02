Raikonnen lidera 3.º treino livre; Massa é quinto O finlandês Kimi Raikonnen foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália. Com sol e pista seca no circuito de Albert Park, o piloto da Ferrari cravou o tempo de 1min26s064 e ficou bem à frente do companheiro de equipe Felipe Massa, quinto colocado, com 1min26s547. A Renault, que nas duas primeiras tomadas de tempo foi ofuscada pela emergente BMW, mostrou poder de reação ao colocar o italiano Giancarlo Fisichella em segundo lugar, com 1min26s454. O inglês Lewis Hamilton repetiu as boas performances dos treinos iniciais e conseguiu o terceiro melhor tempo com sua McLaren. Seu companheiro, o bicampeão mundial Fernando Alonso, ficou apenas na sétima colocação, atrás, inclusive de uma Super Aguri - o surpreendente Anthony Davidson fez o quarto melhor tempo. Mais uma vez, a decepção ficou por conta da Honda. Rubens Barrichello foi apenas o 15.º mais rápido, e Jenson Button, o 17.º O treino oficial para o grid de largada começa logo mais, à meia-noite (horário de Brasília). Confira os tempos do 3.º treino livre 1.º - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min26s064 2.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min26s454 3.º - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - 1min26s467 4.º - Anthony Davidson (ING) - Super Aguri - 1min26s491 5.º - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - 1min26s547 6.º - Nick Heidfeld (ALE) - BMW - 1min26s753 7º - Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min26s786 8.º - Heikki Kovalainen (FIN) - Renault - 1min26s937 9.º - Takuma Sato(JAP) - Super Aguri - 1min27s266 10.º - Alexander Wurz (AUT) - Williams - 1min27s322 11.º - Mark Webber (AUS) - Williams - 1min27s390 12.º - Robert Kubica (POL) - BMW - 1min27s753 13.º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min27s887 14.º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min27s897 15.º - Rubens Barrichello (BRA) - Honda - 1min28s039 16.º - Nico Rosberg (ALE) - Williams - 1min28s061 17.º - Jenson Button (ING) - Honda - 1min28s119 18.º - David Coulthard (ESC) - RBR - 1min28s208 19.º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Toro Rosso - 1min28s332 20.º - Scott Speed (EUA) - Toro Rosso - 1min28s485 21.º - Adrian Sutil (ALE) - Spyker - 1min28s678 22.º - Christijan Albers (HOL) - Spyker - 1min30s547