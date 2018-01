Ralf anuncia que vai ser papai Depois do anúncio de seu matrimônio com a assistente comercial Cora Brinkmann, o piloto alemão Ralf Schumacher, da Williams, surpreendeu a todos nesta sexta-feira durante os treinos livres para o GP da Espanha, e informou que vai ser pai pela primeira vez. ?Eu gosto muito de crianças e espero que este seja o primeiro de muitos?, declarou o irmão do tricampeão mundial, Michael Schumacher. O diário alemão ?Bild? publicou que Cora está no quarto mês de gravidez.