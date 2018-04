Ralf anuncia retorno no GP da China O piloto alemão Ralf Schumacher, da Williams, ausente das pistas desde o grave acidente sofrido em 20 de junho, em Indianápolis, Estados Unidos, disse que vai disputar o GP da China de Fórmula 1, dia 26, em Xangai. O anúncio foi feito no site do piloto, irmão do heptacampeão Michael Schumacher. ?Este foi o último fim de semana em família durante muito tempo. Quero correr dentro de duas semanas?, afirmou Ralf, que festejou com sua mulher e filho os 80 anos de sua avó, em Kerpen, próximo de Colônia, no domingo. "Se Ralf está em forma, ninguém irá contra sua participação em Xangai?, afirmou o diretor desportivo da BMW, Mario Theissen. O piloto alemão, que assinou contrato por três anos a partir de 2005 com a Toyota, sofreu uma dupla fratura na coluna vertebral, após bater sua Williams a 300 quilômetros por hora.