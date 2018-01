Ralf, apesar dos erros, fica em 5º Ralf Schumacher voltou a ser o Ralf Schumacher de quase sempre: cometeu vários erros. Na 17ª volta, rodou sozinho na curva Les Combes, no fim da reta, e caiu para sétimo. "Outro erro foi apertar o botão errado no volante no meu segundo pit stop (volta 31), o que me fez perder tempo também." Com isso tudo, o quinto lugar, segundo disse, "foi um bom resultado."