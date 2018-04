Ralf briga e Pizzonia pode reaparecer Não será surpresa se Frank Williams decidir substituir Ralf Schumacher por Antonio Pizzonia nas duas provas finais do campeonato, Japão, dia 10, e Brasil, 24. Motivo: o alemão literalmente se recusou a voltar à corrida depois de ter de realizar um pit stop não previsto na 37ª volta. Ele e David Coulthard, McLaren, se tocaram na freada do fim da reta e o pneu traseiro direito da Williams furou. Ocorre que na hora que Ralf entrou no box a equipe estava preparada para receber Juan Pablo Montoya. O alemão achou que a suspensão estava danificada e deixou o cockpit. Mesmo os mecânicos lhe avisando, depois, que estava tudo em ordem, decidiu abandonar. Na prática, era o quinto colocado. "Chega", afirmou, nervoso. Frank Williams não gostou.