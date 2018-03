Ralf compra fotos de sua noiva nua O piloto alemão Ralf Schumacher - irmão de Michael - decidiu cortar o mal pela raiz. Anunciou hoje que comprou todos os direitos sobre as fotos nuas que sua noiva, Coca Brinkmann, tirou para uma revista masculina. Segundo declaração do assessor do piloto, Heiner Buchinger, publicada na edição desta quinta-feira do diário alemão ?Bild?, Ralf comprou as fotos para ?tirá-las do mercado?. Ao todo são 360 fotografias, onde Cora aparece nua ou em poses sensuais. As fotos da modelo, de 24 anos, foram feitas antes de iniciado o romance com Ralf e algumas delas já chegaram a ser publicadas em um livro. Ralf anunciou seu noivado na semana passada, dias antes do GP da Espanha. Durante os treinos livres para o Grande Prêmio, o piloto surpreendeu ao informar que iria ser pai. Segundo ele, Cora já está no quarto mês de gravidez.