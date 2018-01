Ralf confirma presença no GP da França O piloto alemão Ralf Schumacher, da Toyota, confirmou nesta terça-feira que voltará às pistas no GP da França de Fórmula 1, a partir desta sexta-feira, em Magny-Cours. Ele ficou fora da última etapa da temporada, nos Estados Unidos, após bater violentamente seu carro durante o treino livre no circuito de Indianápolis. Por precaução, os médicos decidiram vetar a participação de Ralf no GP dos Estados Unidos, no último dia 19. Mas nem precisava, pois a Toyota foi uma das 7 equipes que não disputaram a prova por causa dos problemas no pneu Michelin. Mesmo assim, depois do descanso, Ralf garantiu seu retorno. ?Estou completamente recuperado do acidente nos Estados Unidos?, avisou o piloto alemão, irmão mais novo do grande campeão Michael Schumacher. ?Estou ansioso para voltar a correr na França.? Para completar, Ralf tem boas recordações desta etapa da temporada de Fórmula 1. ?Magny-Cours não é uma das minhas pistas favoritas, mas o GP da França é um dos seis que venci na minha carreira até agora?, lembrou o piloto da Toyota.