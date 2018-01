Ralf contraria médicos e deixa hospital O piloto alemão Ralf Schumacher contrariou as recomendações médicas e nesta quarta-feira abandonou o hospital San Rafael, de Milão, para onde foi levado na véspera, depois de um acidente nos testes que realizava no circuito de Monza. Apesar de estar aparentemente bem, os médicos queriam que Ralf fosse submetido a novos exames, mas o piloto de Williams ignorou a sugestão e deixou o hospital em companhia da mulher sem que tivesse formalmente recebido alta. A direção do hospital divulgou nota dizendo que espera ?que o piloto, sua família e sua equipe tomem a decisão mais acertada sobre um eventual e não recomendável esforço físico a curto prazo?. A direção recomenda ainda um período de repouso entre 7 e 10 dias. Fontes da Williams garantiram hoje em Monza que Ralf vai descansar pelo menos até segunda-feira e que não existe a menor possibilidade de o piloto ficar de fora do GP da Itália, previsto para o próximo dia 14. Ralf ocupa a quarta colocação no Mundial de pilotos, com 58 pontos e a Williams lidera o Mundial de Construtores.