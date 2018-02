Ralf: desta vez acho que eu vencerei Quando não é um é outro no circuito Gilles Villeneuve. Ou dá Michael ou dá Ralf Schumacher. Hoje foi a vez de Ralf, da Williams, estabelecer a pole position do GP do Canadá, oitava etapa do campeonato. Já Michael, da Ferrari, largará amanhã apenas em sexto, o que quase garante as emoções das 70 voltas da corrida. As equipes que usam pneus Michelin tiveram grande vantagem hoje. Jenson Button, da BAR, é o segundo no grid, Jarno Trulli, Renault, terceiro, Juan Pablo Montoya, Williams, quarto, e Fernando Alonso, Renault, quinto, todos com Michelin. Nas últimas sete edições da prova de Montreal, apenas em 1999 a dupla Michael e Ralf não venceu. Foi em 1999, quando Mika Hakkinen, da McLaren, classificou-se em primeiro. Michael ganhou cinco vezes e Ralf uma, em 2001. E Ralf afirmou, hoje: "Desta vez será bem difícil para meu irmão e a Ferrari vencerem." Parece que o próprio Michael está resignado: "Estou pensando no campeonato, não apenas nesta corrida. Mas devo dizer que já saí mais atrás no grid e terminei na frente." O alemão da Ferrari questionou se os pneus Michelin, tão eficientes em uma volta lançada, como na classificação, serão constantes como o seu Bridgestone ao longo da corrida. "Estou surpreso. Depois de tantos problemas com os freios, sexta-feira, falta de equilíbrio hoje pela manhã, não esperava ser o mais rápido", afirmou Ralf. É o melhor resultado da Williams este ano. Montoya, seu companheiro, foi sincero: "Estou decepcionado por largar apenas em quarto. Mas quando você comete erros como eu, na classificação, tem de pagar um preço." Ele já havia dito na prova anterior, em Nurburgring, que o traçado do circuito Gilles Villeneuve seria a melhor oportunidade para seu time "conquistar algo" nesta primeira metade de Mundial. "Eu estava sete décimos de segundo na frente de todos, já no fim da sessão, e acreditava que ninguém me bateria", comentou Button. Enganou-se, Ralf melhorou sua marca em 66 milésimos de segundo. "Largar em segundo não é um problema nesta pista. E nosso carro demonstrou que em condição de corrida só perde para a Ferrari." Ralf quase que endossou o inglês: "Não será fácil mantê-lo atrás de mim." Outro que se disse surpreso com o desempenho de seu carro foi Jarno Trulli, da Renault, em evidente ascensão. "Nossa nova especificação de motor está ajudando. É a quarta vez seguida que largamos entre os quatro mais rápidos e aqui não imaginava que seríamos tão competitivos." Rubens Barrichello, da Ferrari, teve de trocar de carro porque o titular passou sobre uma zebra, no treino da manhã, e danificou o monocoque, sua estrutura central. Os mecânicos retiraram o motor do titular e o instalaram no reserva de forma a que Rubinho não fosse punido com a perda de dez posições no grid. Ele largará em sétimo. "Cometi um erro na curva 6 que me custou ao menos meio segundo", falou. Cristiano da Matta, da Toyota, é o 12.º no grid e Felipe Massa, Sauber, teve um pneu furado na volta de aquecimento. Não marcou tempo. Largará em 19.º. O GP do Canadá começa às 13h30, com transmissão ao vivo pela rede Globo.