Ralf diz que Michael pode parar em 2005 O alemão Ralf Schumacher resolveu colocar mais lenha na fogueira do mercado da Fórmula 1 e disse nesta quarta-feira que seu irmão Michael -o heptacampeão mundial - poderia anunciar o encerramento da carreira no final da atual temporada. "Acho que Michael não vai continuar correndo durante muito tempo", declarou Ralf Schumacher ao jornal alemão Sport Bild. "Ele continuará enquanto estiver feliz. Certamente as vitórias dos últimos anos lhe deram muitas satisfações", disse o piloto da Toyota, que ocupa a sexta posição do mundial, com quatro pontos a menos que seu irmão Michael, que está em quinto lugar. "Neste momento, Michael não encontra nenhum prazer na competição. Intriga-me ver o que vai acontecer no final dessa temporada caso a situação não mude para Michael e para a Ferrari", acrescentou. Desde o início deste mundial, Schumacher não ganhou nenhum Grande Prêmio, após oito provas disputadas. Sua última vitória foi em outubro do ano passado, quando venceu o GP do Japão. O espanhol Fernando Alonso (Renault) é o líder da competição, com 35 pontos de vantagem sobre Michael Schumacher.