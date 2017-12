Ralf é mais rápido no 2º dia de treino O piloto alemão Ralf Schumacher, da Williams, registrou o melhor tempo no segundo dia de treinos livres para o GP do Brasil, neste sábado, com o tempo de 1:13.543, seguido do escocês David Coulthard, da McLaren, com 1:13.563. As Renault surpreenderam com o inglês Jenson Button, em terceiro, e o italiano Jarno Trulli, em quarto. Michael Schumacher, da Ferrari, fez o quinto tempo enquanto Rubens Barrichello ficou em oitavo. Felipe Massa, da Sauber, e Enrique Bernoldi, da Arrows, ficaram com o 13º e o 16º tempo, respectivamente. A sessão que define o grid de largada vai começar às 13h. Confira o tempo dos pilotos: 1) Ralf Schumacher - Williams-BMW - 1:13.543 2) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:13.563 3) Jenson Button - Renault - 1:13.686 4) Jarno Trulli - Renault - 1:13.714 5) Michael Schumacher - Ferrari - 1:13.837 6) Kimi Raikkonen - McLaren-Mercedes - 1:13.882 7) Ralf Montoya - Williams-BMW - 1:14.141 8) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:14.189 13) Felipe Massa - Sauber-Petronas - 1:15.270 16) Enrique Bernoldi - Arrows - 1:15.415