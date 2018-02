Ralf é o mais rápido em Barcelona Pelo segundo dia seguido, o alemão Ralf Schumacher foi o mais rápido no treino que algumas equipes da Fórmula 1 fizeram nesta sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. O piloto da Williams deu 53 voltas na pista e a melhor delas foi em 1m17s591. Em segundo lugar ficou o escocês David Coulthard, da McLaren, que marcou o tempo de 1m18s258. Os treinos desta sexta-feira foram prejudicados pela chuva que caiu no período da manhã em Barcelona. Tanto que os melhores tempos saíram à tarde, quando a pista secou. Mas o clima ruim fez a Ferrari desistir de testar mais uma vez o seu novo carro - o F2003-GA foi mandado para Fiorano, na Itália, onde acontece mais uma série de treinos da equipe. Assim, com o modelo de 2002, Michael Schumacher fez apenas o 5º melhor tempo do dia (1m19s051). Confira os tempos do dia em Barcelona: 1º Ralf Schumahcer (Williams) - 1m17s591 (53 voltas) 2º David Coulthard (McLaren) - 1m18s258 (61) 3º Olivier Panis (Toyota) - 1m18s687 (63) 4º Marc Gené (Williams) - 1m18s728 (108) 5º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m19s051 (40) 6º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m19s793 (65) 7º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m20s417 (75) 8º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m20s818 (36)