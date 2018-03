Ralf é o mais rápido em Barcelona Depois das vitórias nas duas últimas etapas do campeonato de Fórmula 1, na Alemanha e na França, o alemão Ralf Schumacher mostrou mais uma vez que está dominando a categoria atualmente. Nesta quarta-feira, ele foi o mais rápido no treino que a maioria das equipes fizeram em Barcelona, ao marcar o tempo de 1m17s908 com sua Williams. O segundo colocado no treino também foi da Williams, o piloto de testes Marc Gené, que fez o tempo de 1m18s383. O vice-líder do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen, levou sua McLaren ao terceiro lugar (1m18s836) - o líder Michael Schumacher não participou dos testes nesta quarta-feira. Assim, a melhor posição da Ferrari foi com Rubens Barrichello. O brasileiro ficou em quarto (1m18s838). Mais um piloto brasileiro esteve no circuito da Catalunha. Foi Cristiano da Matta, 8º colocado com a Toyota - tempo de 1m19s311. Confira os tempos do dia: 1º Ralf Schumacher (Williams) - 1m17s908 (98 voltas) 2º Marc Gené (Williams) - 1m18s383 (92) 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m18s836 (83) 4º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m18s838 (81) 5º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m18s861 (86) 6º Jenson Button (BAR) - 1m18s993 (91) 7º Takuma Sato (BAR) - 1m19s201 (75) 8º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m19s311 (80) 9º Allan McNish (Renault) - 1m19s540 (146) 10º Mark Webber (Jaguar) - 1m19s736 (86) 11º Ralph Firman (Jordan) - 1m19s740 (63) 12º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m19s954 (38) 13º Alexander Wurz (McLaren) - 1m20s217 (32) 14º Anthony Davidson (BAR) - 1m20s568 (115)