Ralf é o mais rápido em treino O piloto alemão da Williams, Ralf Schumacher, registrou o melhor tempo do dia nos treinos que algumas equipes realizaram nesta quarta-feira no circuito de Montmeló, na Catalunha. Num treino marcado por muita chuva, Ralf cravou o tempo de 1min.31s.569, ficando à frente de seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya, que marcou 1:31.931 em sua melhor passagem. Veja os tempos de hoje em Barcelona 1. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:31.569 - 54 voltas 2. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:31.931 - 42 3. Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:32.485 - 25 4. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:32.693 - 23 5. Ralf Firman (ING) Jordan 1:32.716 - 52 6. Mark Webber (AUS) Jaguar 1:33.062 - 48 7. Olivier Panis (FRA) Toyota 1:34.017 - 39 8. Jenson Button (ING) BAR 1:34.148 - 31 9. Marc Gené (ESP) Williams 1:34.189 - 34 10. Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar 1:35.029 - 46 11. Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:38.810 - 52 12. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:39.766 - 27 13. Allan McNish (ING) Renault 1:54.056 - 13