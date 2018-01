Ralf é o mais rápido em Valência O piloto alemão Ralf Schumacher foi o mais rápido no primeiro dia da semana de treinos que algumas equipes da Fórmula 1 estão fazendo em Valência, na Espanha. Com a sua Williams, ele marcou o tempo de 1m11s99 no circuito Ricardo Tormo, superando a Renault e a Jordan, que também estão testando seus carros para o campeonato que começa dia 9 de março, na Austrália. O brasileiro Rubens Barrichello, ainda com a Ferrari do ano passado, começa a treinar em Valência só nesta terça-feira. Confira os tempos do dia: 1º Ralf Schumacher (Williams) - 1m11s99 (65 voltas) 2º Juan Pablo Monyota (Williams) - 1m12s44 (45) 3º Fernando Alonso (Renault) - 1m12s54 (36) 4º Ralph Firman (Jordan) - 1m13s46 (70) 5º Allan McNish (Renault) - 1m14s94 (51)