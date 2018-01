Ralf é punido com a perda de posições O alemão Ralf Schumacher (Toyota) foi punido com a perda de 25 segundos de seu tempo final no Grande Prêmio de San Marino por conduta perigosa ao deixar o pit-lane. Com isso, Ralf cai da oitava posição que tinha terminado a corrida para a 11ª, e perde o ponto que tinha obtido, vai para o também alemão Nick Heidfeld, da Williams. Segundo os comissários esportivos da prova, Ralf Schumacher pisou a linha contínua que delimita o acesso ao circuito depois de deixar o pit lane. Essa manobra, feita durante a segunda parada do alemão, obrigou Heidfeld a frear para evitar uma batida. A equipe Toyota apresentou uma reclamação à punição.