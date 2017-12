Ralf é punido por batida na largada O alemão Ralf Schumacher, da Williams, sofreu uma dura punição por ter causado o acidente na largada do GP da Alemanha de Fórmula 1, neste domingo, em Hockenheim. Ele irá perder 10 posições no grid de largada da próxima prova da temporada, dia 24, na Hungria. O acidente de Ralf envolveu seis outros carros e acabou com a corrida do brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, e do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren.