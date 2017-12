Ralf é punido; Rubinho é quinto A organização do GP da Europa deu, há pouco, uma mãozinha a Michael Schumacher, ao penalizar Ralf Schumacher (Williams) com uma parada de 10 segundos nos boxes. Ralf teria feito uma manobra irregular na 29ª volta, quando parou para troca de pneus e abastecimento. Michael liderava a prova, mas Ralf vinha atrás e com grandes chances de ultrapassar. Com a penalização, o piloto da Williams caiu para terceiro. Montoya é segundo colocado eDavid Coulthard (McLaren), o quarto. Na volta de número 44, Rubens Barrichello parou para reabastecimento e voltou na quinta posição. Tarso Marques (Minardi) e Enrique Bernoldi (Arrows) abandonaram. Luciano Burti (Prost) é último colocado neste momento. O GP da Europa é disputado em 67 voltas.