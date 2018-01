Ralf e Williams trocam acusações Em geral, é assim: depois das derrotas, os desgastes nas relações vêm à tona. Com a equipe Williams não foi diferente. Nesta quarta-feira Ralf Schumacher criticou o time no GP dos EUA, em texto divulgado no seu site. Algumas horas depois, a direção da BMW, fornecedora de motor da Williams, deu o troco, repassando ao piloto a responsabilidade pelo abandono na prova de Indianápolis. Além de ver Juan Pablo Montoya, companheiro de Ralf, sair da luta pelo título, a Williams perdeu também a liderança no Mundial de Construtores. ?Eu tentava entender o que me diziam pelo rádio, como estava o tempo nas várias área da pista, mas tudo o que ouvia era um monte de gente falando", disse Ralf. Na 21ª volta da corrida, de um total de 73, a chuva caía forte no autódromo. Ralf não parou para substituir os pneus de asfalto seco para os de chuva, rodou, bateu e abandonou a competição. Quem não gostou nada da reação do piloto foi Mario Theissen, diretor da BMW. ?A verdade corresponde exatamente ao oposto. Aguardamos uma resposta no rádio o que nunca chegou. Esse é o motivo de ele ter aberto mais uma volta e rodar." Theissen aproveitou para dizer que a punição de drive-through a Montoya, pelo toque em Rubens Barrichello, da Ferrari. ?Foi severa demais. Vi como um acidente normal de corrida." Montoya classificou-se em sexto e perdeu qualquer chance, mesmo que matemática, de tentar ser campeão dia 12 no GP do Japão, último da temporada. Para Michael Schumacher, da Ferrari, vencer o campeonato basta o oitavo lugar. Reação em massa contra os rumores de que Fernando Alonso, da Renault, poderia substituir Schumacher em 2004, se o alemão decidir abandonar as pistas. Willi Weber, seu empresário. ?Michael tem contrato com a Ferrari até o fim de 2006 e irá cumpri-lo." A Renault. ?Alonso é um patrimônio da Renault e tem compromisso até o fim de 2005." Nesta quinta-feira, os representantes das dez equipes se reúnem, em Londres, para definir as mudanças no programa de fim de semana de competição. Em Indianápolis circulava a informação de que as duas horas extras de treinos nas sextas-feiras irão crescer para três horas. Mais: o número máximo de dias de testes por ano subirá de 20 para 30. Frank Willliams disse que sua equipe poderá definir-se por essa opção. A outra é não dispor dessas três horas e a escuderia treinar quantos dias desejar por ano.