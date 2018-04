Ralf faz exames e pode volta na Itália Ralf Schumacher volta a acelerar um carro de Fórmula 1. Será terça-feira, em Monza. Em seguida fará uma série de exames médicos e passará por avaliação clínica com o doutor Sid Watkins, da FIA, neurologista. Se for aprovado, disputa do GP da Itália, dia 12, no mesmo circuito. Caso contrário, Antonio Pizzonia, que causou excelente impressão em todos neste domingo, o substituirá de novo.