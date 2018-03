Ralf já assinou com a Toyota, diz jornal Em meio as especulações da saída de Ralf Schumacher da Williams, o jornal Tz, de Munique, vai publicar na edição deste sábado que o piloto alemão já teria assinado um contrato com a Toyota para as próximas três temporadas. De acordo com o diário, Ralf firmou compromisso com a escuderia japonesa e ganharia ? 15 milhões no primeiro ano, ? 18 milhões no segundo e ? 20 milhões no terceiro, além de bonificações em caso de título. Ele chegaria à equipe na condição de piloto número 1. Atualmente, o francês Olivier Panis e o brasileiro Cristiano Da Matta são os pilotos titulares.