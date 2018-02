Ralf larga na pole no Japão Beneficiado pela chuva que deixou a pista molhada no final da sessão de classificação da madrugada deste sábado, o alemão Ralf Schumacher, da Toyota, conquistou a pole position para o GP do Japão, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1, marcada para 2h (de Brasília) de domingo. A sessão começou com uma leve garoa e o asfalto úmido, mas as condições pioraram para os últimos pilotos, entre os quais estavam o espanhol Fernando Alonso, da Renault, e o alemão Michael Schumacher, da Ferrari. Ralf entrou na pista ainda em melhores condições e fez o tempo de 1min46s106. Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o nono (1min48s248), logo à frente de Felipe Massa, da Sauber, com 1min48s278. Antonio Pizzonia, da Williams, rodou em sua volta de apresentação e ficou apenas em 12º com 1min48s898. Grid de largada: 1) Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min46s106; 2) Jenson Button (ING/BAR), 1min46s141; 3) Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min46s276; 4) Christian Klien (AUT/Red Bull), 1min46s464; 5) Takuma Sato (JAP/BAR), 1min46s481; 6) David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min46s892; 7) Mark Webber (AUS/Williams), 1min47s233; 8) Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 1min47s440; 9) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min48s248; 10) Felipe Massa (BRA/Sauber), 1min48s278; 11) Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 1min48s718; 12) Antonio Pizzonia (BRA/Williams), 1min48s898; 13) Christijan Albers (HOL/Minardi), 1min50s843; 14) Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 1min52s676; 15) Robert Doornbos (HOL/Minardi), 1min52s894; 16) Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min54s667; 17) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren), sem tempo; 18) Jarno Trulli (ITA/Toyota), sem tempo; 19) Tiago Monteiro (POR/Jordan), sem tempo; 20) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 2min02s309.