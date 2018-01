Ralf leva bronca por desobediência Além da decepção de ter de abandonar a competição por quebra do motor, na 36ª volta, Ralf Schumacher teve ainda de ouvir, calado, um bela bronca Frank Williams e Patrick Head. Algumas voltas antes do seu pit stop, na 35ª volta, Juan Pablo Montoya se aproximou do seu carro. O colombiano corria na estratégia de duas paradas enquanto Ralf, apenas uma. Head deu a ordem via rádio para Ralf, quarto colocado àquela altura, deixá-lo passar. Montoya estava bem mais veloz, por ter menos gasolina e seus pneus bem menos voltas, já que ele havia feito seu primeiro pit stop na 25ª volta. "Espere um pouco, espere um pouco. Vou ultrapassar Rubens e em seguida eu o deixo passar", respondeu o alemão à equipe. Rubens Barrichello, de Ferrari, corria em terceiro, e Ralf estava a meio segundo dele, com Montoya na cola. "Ralf, deixo-o passar", ordenou Head, repetidas vezes. O diretor-técnico da Williams movimentava-se de um lado para outro no box, irritado com a desobediência de Ralf. Segundo se comentou depois da prova, o alemão antecipou sua entrada nos boxes a fim de não permitir que o companheiro o ultrapassasse na pista. "Para quem largou em oitavo, chegar em quarto não é um resultado ruim, mas acho que poderia ter sido terceiro", afirmou Montoya, provavelmente referindo-se a Ralf, que o fez perder tempo. "Atingimos nosso objetivo que era marcar pontos, mas chegar a mais de um minuto de Mika Hakkinen é um resultado muito pobre", comentou Head. Montoya cruzou a linha de chegada 68 segundos e 772 milésimos depois do vencedor. A próxima etapa da temporada, o GP da Alemanha, em Hockenheim, dia 29, é na teoria a prova onde a Williams tem a maior chance de dominar treinos e corridas. O que mais conta no veloz traçado alemão é a velocidade final nos longos trechos de reta e, nesse aspecto, a Williams não tem adversários na Fórmula 1. "Se os pneus Michelin funcionarem bem, a Williams será imbatível na Alemanha", previu Barrichello.