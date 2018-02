Ralf não aceita desculpa da Williams O piloto alemão Ralf Schumacher disse que o pedido de desculpa que lhe foi feito pelo dono da Williams, Frank Williams, por sua desclassificação no GP do Canadá, não serve para nada. Ralf chegou em segundo lugar na corrida de domingo, mas foi penalizado porque os fiscais da FIA constataram irregularidade no sistema de refrigeração dos freios. "Não me serve absolutamente de nada que Frank Williams me telefone pedindo desculpas e tampouco de nada serve que o sistema de refrigeração não tenha sido o adequado. Uma infração ao regulamento deve ser punida?, disse Ralf, cujo relacionamento com os dirigentes da Williams não é bom faz muito tempo. O piloto tentou se conformar com a punição, mas reconhece que não está sendo fácil. "Não tem mais remédio que aceitar a punição, ainda que, naturalmente, isso para mim é muito difícil, porque destruiu toda a imagem positiva da corrida.? Ralf Schumacher, porém, procurou manter pelo menos um pouco de bom humor. Ele disse que, ao chegar ao hotel, foi presenteado com uma garrafa de champanhe pelos funcionários e ficou feliz. "Eles foram muito amáveis em me presentear com a garrafa. Pensei que iriam pedir de volta a garrafa por minha desclassificação e achei melhor esvaziá-la, junto com alguns amigos.?