Ralf não se lembra como foi acidente Ralf Schumacher não se lembra do acidente que sofreu domingo, em Indianápolis, durante o GP dos Estados Unidos. "Não sei quando, onde e como ocorreu o acidente. Eu não consigo lembrar de nada?, disse hoje o piloto da Williams à imprensa alemã. Ralf já está em sua casa, em Salzburgo (Áustria). Domingo, ele perdeu o controle de sua Williams por causa de um pneu furado. O carro rodou várias vezes e bateu forte no muro na entrada da reta dos boxes. Ele ainda sente fortes dores nas costas. "Estou um pouco melhor, embora me sinta como quem foi golpeado por Mohammed Ali.? Por causa das dores, Ralf Schumacher não sabe se participará do GP da França, dia 4 de julho, e também do da Inglaterra, dia 11. "Hoje eu diria que não, mas depois de descansar por uma ou duas semanas...? A dúvida facilita as especulações. Na Europa, há quem aposte que o brasileiro Antonio Pizzonia substituirá Ralf, caso o alemão não corra. Mas o jornal inglês The Guardian garante que o lugar será de Jacques Villeneuve. O canadense, aliás, está doido para voltar à F-1.