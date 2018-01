Ralf nega transferência para a Toyota O piloto alemão Ralf Schumacher, desmentiu nesta quinta-feira os rumores sobre uma suposta transferência sua da Williams para a Toyota. ?Só posso dizer que não vou me ocupar com temas como estes. Minha prioridade é desenvolver o carro para a temporada 2003; tentar ganhar o número maior possível de corridas e, quem sabe, conquistar o título deste ano?, disse o piloto. O alemão, de 27 anos, admitiu, no entanto, que a partir do final da temporada 2004, quando termina seu contrato com a Williams, discutir uma mudança, caso não chegue a um para renovação, ressaltou. ?A partir daí, estarei de olhos e ouvidos bem abertos e, claro, a Toyota estará entre as equipes nas quais eu gostaria de trabalhar?, finalizou. A mudança foi cogitada pelo procurador do piloto, Willi Weber, o mesmo que cuida dos interesses de Michael Schumacher. Segundo especula a imprensa alemã, Weber estaria insatisfeito com as críticas que Frank Williams vem fazendo a Ralf. O mal estar na equipe teria aumentado depois que Ralf fez elogios ao novo modelo da Ferrari, classificado por ele de ?imbatível? .