Ralf pode não correr mais este ano O piloto alemão Ralf Schumacher dificilmente voltará a disputar uma corrida de Fórmula 1 neste ano. Ele ficará ausente das pistas por pelo menos 12 semanas, se recuperando de duas pequenas fraturas na coluna vertebral, em razão do violento acidente que sofreu no GP dos Estados Unidos, no último dia 20. Seu substituto no GP da França, no próximo domingo, será o piloto de testes da Williams, o espanhol Marc Gené. Os resultados dos exames a que Ralf foi submetido na clínica de Bad Nauheim, na Alemanha, foram divulgados nesta quarta-feira pelo empresário do alemão, Willi Weber. "O novo diagnóstico é um golpe duríssimo", reconheceu o próprio Ralf Schumacher em sua página na internet. O piloto alemão, que completou hoje 29 anos de idade, disse ainda que ?agora preciso ter paciência e esperar a recuperação completa para poder voltar a correr.? A Williams já estuda a possibilidade de contratar um novo piloto, caso Ralf não possa participar mais de nenhuma corrida este ano.