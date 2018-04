Ralf pode não correr mesmo no Japão O que parecia ser apenas uma bronca de Frank Williams ganhou força e, agora, Ralf Schumacher pode mesmo não disputar o GP do Japão, dia 10, próxima etapa do Mundial. Na corrida de domingo, na China, Ralf voltou a competir depois de três meses, em grande estilo: saiu do carro da Williams, na 37ª volta da prova, de um total de 56, e recusou-se a prosseguir porque a equipe demorou para atendê-lo, já que aguardava Juan Pablo Montoya para o pit stop. "Não gostei do que fez, poderá ter consequências para ele", afirmou Frank Williams ao jornal alemão Bild, edição desta terça-feira. É bom Antonio Pizzonia preparar-se. Existe a chance de ele substituir de novo o complicado irmão do descomplicado Michael Schumacher. Ralf era o eventual quinto colocado no GP da China quando recebeu um toque de David Coulthard, da McLaren, no fim da reta, na 37ª volta. Furou o pneu traseiro direito. Ao chegar no box, os mecânicos o sinalizaram para ficar de lado, a fim de não atrapalhar Montoya, bem na corrida também, com chances de bons pontos, tanto que ele classificou-se em quinto. Ralf desligou o carro e deixou o cockpit. Os mecânicos, orientados por Frank Williams, disseram-lhe para continuar na corrida e ouviram um não, com gestos bruscos de mão e tudo. Segunda-feira o sócio de Frank Williams, Patrick Head, afirmou que Ralf correria em Suzuka porque com ele as chances de a Williams não ser ameaçada pela McLaren, na luta pelo quarto lugar entre os construtores, seria maior. A Williams tem 64 pontos e a McLaren, 58. O alemão foi campeão da Fórmula Nippon em 1996 e conhece muito os segredos do difícil traçado japonês, junto com Spa o mais seletivo da Fórmula 1. Mas parece que a história pode não ser essa. "Não compreendi seu comportamento, aprecio pilotos que completam as provas", disse Frank Williams. Ralf tem contrato assinado com a Toyota para as próximas duas temporadas e pode ser dispensado já, depois de não correr seis GPs por recuperar-se de fratura em duas vértebras, no GP dos Estados Unidos, dia 20 de junho. Em Jerez de la Frontera, na Espanha, Bridgestone e Michelin ainda não começaram a testar os pneus de 2005, conforme o previsto. Esses pneus terão de resistir à classificação, sábado, e à corrida inteira, domingo. O mais rápido foi o francês Franck Montagny, da Renault, com 1min17s704 (65 voltas). Jarno Trulli testou o modelo TF104B da Toyota. Fez o sexto tempo dentre os nove que treinaram, com 1min18s500 (67). Ele pode disputar o GP do Japão, no lugar de Ricardo Zonta. Outro brasileiro, Enrique Bernoldi, testou a BAR e ficou em oitavo, 1min18s965 (93).