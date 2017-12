Ralf prevê dificuldades para Williams O vencedor do GP da Alemanha, o último disputado, Ralf Schumacher, afirmou que a sua equipe, a Williams-BMW, terá sérias dificuldades para andar entre os primeiros na próxima etapa do Mundial, na Hungria, domingo. "Esqueçam o que aconteceu em Hockenheim. A pista de Budapeste exige muita pressão aerodinâmica, o que ainda nós não temos." Na prova alemã a Williams impôs a seus adversários uma diferença como há muito não se via na Fórmula 1. Ralf venceu três corridas neste campeonato, Ímola, Montreal e Hockenheim, todos traçados onde as velocidades finais elevadas contavam muito e não era imprescindível dispor de muita pressão aerodinâmica. "Hungaroring parece um kartódromo", comparou Ralf logo depois da vitória na Alemanha. As velocidades máximas atingidas ficam bem abaixo das verificadas nos circuitos onde a Williams-BMW arrasou os concorrentes. Para Ralf, a corrida de domingo tem dois times favoritos: "Acredito que a Ferrari e a McLaren serão mais competitivos que nós." Se o campeão da temporada parece já definido, Michael Schumacher, em razão da enorme vantagem de 37 pontos sobre David Coulthard, da McLaren, 84 a 47, Ralf surge agora como o maior candidato a ser o vice-campeão. "Das cinco etapas que restam, nós não deveremos ir muito bem apenas na Hungria. Nas demais lutaremos pela vitória", fala Ralf. Em seguida à prova de Budapeste a Fórmula 1 irá para Spa-Francorchamps, na Bélgica, Monza, na Itália, Indianápolis, nos Estados Unidos, e Suzuka, no Japão. A evolução de Ralf como piloto e do conjunto Williams-BMW-Michelin sugere que ele tem boas chances de ser o vice de seu irmão, num resultado histórico. Coulthard, ainda segundo colocado, tem 47 pontos, Ralf 41 e Rubens Barrichello, da Ferrari, 40. "É um dos meus objetivos, agora, classificar-me em segundo no campeonato", disse Rubens Barrichello em Hockenheim, disposto a entrar na luta. A competição entre os três será uma das atrações das corridas finais do Mundial. Alesi - O piloto francês fez hoje em Silverstone, Inglaterra, seu primeiro treino com o modelo da Jordan que pilotará nas cinco etapas finais do campeonato. "Minha preocupação maior foi a de trabalhar no acerto da minha posição de dirigir, embora o EJ11-Jonda tenha me parecido um belo carro." O regulamento permite às escuderias 50 quilômetros de testes na semana de GP, para o chamado shakedown, teste primário dos vários sistemas do monoposto. Eddie Jordan mostrou-se entusiasmado com o novo contratado, que deixou a Prost. "Jean dá sempre 100% de si."Heinz-Harald Frentzen, dispensado da Jordan e substituto de Alesi na Prost, treinou sexta-feira em Magny-Cours, na França.