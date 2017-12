Ralf: problemas para renovar com a Toyota

Segundo a imprensa alemã, o piloto Ralf Schumacher tem encontrado dificuldades para renovar seu contrato com a Toyota para a temporada 2008 da Fórmula 1. Tudo porque o irmão de Michael teria pedido cerca de R$ 60 milhões para assinar - quase R$ 20 milhões a mais do que ele ganha atualmente. O valor deixou irritado os diretores da Toyota. Além disso, membros da equipe teriam atribuído a Ralf a responsabilidade pelos fracos resultados desta temporada, em que a escuderia ocupa apenas a sexta colocação no Mundial de Construtores. Todavia, o representante do alemão, Hans Mahr, desmentiu que o piloto tenha pedido tal quantia. Além disso, ele disse que Ralf não sofre com problemas de relacionamento. Mahr, no entanto, revelou que o piloto já trabalha com a possibilidade de correr por uma nova equipe em 2008. Ralf está em Montreal para a disputa do Grande Prêmio do Canadá, que acontecerá neste domingo.