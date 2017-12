Ralf procura desfazer animosidade Com toda certeza amanhã, quando Michael e Ralf Schumacher se encontrarem no circuito onde sextas-feira começa a ser disputado o GP da França, décima etapa do Mundial, ambos terão de dar ainda muitas explicações sobre o ocorrido na largada em Nurburgring, domingo. Como que antevendo a reação da imprensa, Ralf, hoje, tentou desfazer o clima que se criou pela fechada que recebeu do irmão. "Michael não fez nada de errado naquela manobra", disse Ralf. "Estava defendendo sua posição. Eu faria o mesmo." Logo depois do GP da Europa, Ralf sequer atendeu os jornalistas de seu país, em plena Alemanha. "É melhor eu não dizer nada agora. Não me peçam para analisar o estilo de pilotar de Michael", afirmou. Hoje, na Áustria, onde reside, Ralf procurou desfazer a animosidade que existiu em seguida à prova de Nurburgring. O Bild, jornal alemão, publicou hoje que Ralf e Michael não haviam se falado nos dois dias seguintes à corrida. A posição de Michael continuou, hoje, a mesma de domingo. "Não sei o que as pessoas esperam de mim," falou. "Eu e Ralf corremos por equipes diferentes. Nós não podemos fazer favores um ao outro." Na declaração de hoje, Ralf lembrou que Michael foi duro, mas nunca desleal. Quem viu irregularidade na manobra do piloto da Ferrari foi Patrick Head, diretor-técnico da Williams. "O regulamento permite que o piloto mude sua trajetória na pista, para defender sua posição, apenas uma vez", explicou. "Até jogar para a direita, fechando a passagem de Ralf, Michael estava no seu direito. Ocorre que pouco antes da curva ele deslocou o carro para a esquerda", argumentou. "Para mim ficaram caracterizadas duas mudanças de direção." Mauro Forghieri, ex-diretor-técnico da própria Ferrari, na época dos títulos de Niki Lauda, interpretou o episódio da mesma maneira. "Michael nunca é punido, é impressionante", afirmou. Os 22 pilotos que participam do GP da França tomaram consciência hoje de que o procedimento de largada da Fórmula 1 foi alterado. O Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), reunido hoje em Paris, decidiu que já a partir da prova de Magny-Cours, domingo, quem tiver problema no grid, antes de saír para a volta de apresentação, deverá anunciá-lo até 15 segundos antes da autorização para o início da volta. Se o carro apresentar alguma pane depois, não mais será permitido ao piloto aguardar que o pelotão o ultrapasse e, em seguida, se solicionada a dificuldade, alinhar na última colocação.