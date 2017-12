Ralf promete frear avanço da Ferrari O piloto alemão Ralf Schumacher tem planos ambiciosos para o GP da Malásia, marcado para o próximo domingo. Sonha em frear o avanço da Ferrari - campeã no ano passado e que venceu a primeira prova da temporada, há 15 dias. Segundo Ralf, os pneus Michelin (usados pela Williams) e Bridgestone (Ferrari), se equivalem no circuito de Sepang e, com isso, as chances de sua equipe aumentam de forma acentuada. ? A Ferrari parece ter o controle do campeonato, mas nós estamos trabalhando confiantes que poderemos tirar a diferença?, disse o piloto, que garante já ter se recuperado do susto no GP de Melborune, quando seu carro ?vôou? sobre a Ferrari de Rubens Barrichello após uma batida.