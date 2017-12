Ralf quer pôr fim à ostentação Ralf Schumacher, mais conhecido como irmão de Michael Schumacher que como piloto da Williams, está mudando seu modo de vida. Ao que parece, está seguindo o exemplo de Schumacher, que apesar de faturar US$ 65 milhões em 2001, não ostenta sua fortuna. Ralf vendeu seu jato particular, um Hawker Horizon, por US$ 10 milhões, e o iate de 32 metros que mantinha em Mônaco, por US$ 6 milhões.