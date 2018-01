Ralf Schumacher decepciona Williams Se Ralf Schumacher não tivesse contrato assinado por mais dois anos e não contasse com o apoio decisivo da BMW, Frank Williams pensaria duas vezes se ele continuaria na sua equipe. Neste domingo, ele ultrapassou Juan Pablo Montoya na largada, assumindo a quarta colocação, mas ao ser reultrapassado pelo companheiro, na curva 1, na segunda volta, errou, como tantas vezes. Sua Williams bateu na roda traseira do carro de Montoya, mandando-o para a grama. Patrick Head, diretor-técnico da Williams, pôs a mão na cabeça. Ninguém na equipe gosta de Ralf, grosseiro com quase todos. Ralf acabou em 16.º. Mercedes - A Mercedes deu mais um show pirotécnico neste domingo. Foi a sexta vez, este ano, que o motor da McLaren de Kimi Raikkonen explodiu em corrida. A marca alemã, famosa pela arrogância de seus dirigentes na Fórmula 1, ganhou até um apelido: ?Mercedes Bums??, como referência às famosas explosões de seu motor, pior em tudo se comparado ao da BMW e da Ferrari, pelo menos. Sauber - A Sauber trocou Felipe Massa por Heinz-Harald Frentzen e seu deu mal. O alemão cometeu vários erros durante a corrida deste domingo e terminou apenas na 13.ª colocação na prova.